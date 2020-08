Biraghi vuole restare a Milano ma per lui ci sono pretendenti spagnole. E la Fiorentina adesso ha più alternative…

Va avanti la trattativa tra Fiorentina e Inter per risolvere la questione prestiti tra Dalbert e Biraghi. L’ex viola ha sempre voluto rimanere in nerazzurro ma, secondo quanto riportato da fcinternews.it su Biraghi ci sarebbero anche Siviglia e Villareal. Questi interessamenti potrebbero cambiare le carte in tavola, anche se la volontà di tutti sembra quella di procedere con un altro anno di prestiti. In caso contrario, la Fiorentina avrebbe già acquirenti per Biraghi.

