Bisogna saper perdere…e Gasperini, onestamente, non sa farlo

Gian Piero Gasperini ha tanti, tantissimi meriti nell’aver forgiato una creatura splendida come l’Atalanta che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni. Tanto bravo sul campo, nel lavoro quotidiano, quanto però con grandi, grandissimi limiti fuori dal campo e nei commenti post gara.

Qualora ne avessimo avuto bisogno, dopo la sconfitta contro la Fiorentina di sabato sera, è arrivata la conferma che il nostro amatissimo Gasp non sa proprio perdere, non ha la ‘cultura della sportività’ che è necessario avere. Anche perché nel calcio è impensabile che si possa vincere sempre.

Una volta c’è Chiesa che si tuffa in area, una volta ci sono decisioni arbitrali “illogiche” a mettersi di mezzo (peccato che le immagini TV e Var siano chiarissime in questo senso). Sta di fatto che non ci sono mai meriti degli avversari, nella fattispecie della Fiorentina, ma solo agenti esterni che hanno determinato il KO della sua squadra.

Un peccato che una persona debba vedere i propri meriti estremamente ridimensionati a seguito di atteggiamenti di questo tipo. Signor Gasperini vorremmo batterle sinceramente le mani per quanto ha fatto nella sua carriera di allenatore, specie a Genova e a Bergamo, ma non ce la facciamo e la colpa, ci creda, non è nostra.