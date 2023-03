Bisognerà ancora aspettare per conoscere la decisione finale sulla penalizzazione alla Juventus: udienza rinviata a maggio

Come ha annunciato il PM Marco Gianoglio, che è uno dei titolari dell’inchiesta Prisma sulle plusvalenze fittizie della Juventus, l’udienza al tribunale di Torino è stata rinviata al 10 maggio, come deciso dal GUP Picco.

Per arrivare alla decisione è stata decisiva la richiesta di alcune parti civili che si sono costituite non solo contro le persone fisiche ma anche contro la società bianconera. Bisognerà ancora aspettare, dunque, per conoscere la decisione finale sulla penalizzazione in classifica della Juventus (attualmente a -15 punti).