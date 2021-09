Bitunjac: “Giocavo nella Fiorentina con Chiesa. Quando i viola ti chiamano non è facile rifiutare e perché avrei dovuto farlo?”

Sono davvero tanti i giocatori arrivati alla Fiorentina dai territori dell’ex Jugoslavia. Tra questi anche il croato Frane Bitunjac. Per lui l’avventura in viola non si è chiusa bene e adesso, a 24 anni, sta cercando di ricostruirsi una sua carriera in patria, dove gioca nel Primorac Biograd.

Il giocatore ha parlato della sua esperienza a Firenze su Slobodna Dalmacija: “Immaginate che squadra la Primavera della Fiorentina, Chiesa e Mlakar in attacco e io che li sostengo dal centrocampo e gli servo qualche assist…Ci allenavano spesso con la prima squadra della Fiorentina, allora guidata dal portoghese Paulo Sousa. Era il periodo in cui c’erano anche Dabro, Bagadur, Badelj, Kalinic e Rebic in viola. E poi l’anno successivo vennero anche Milić e Maganjić“.

E ancora: “Ho fatto bene finanziariamente ad accettare la proposta, ma non mi manca quella squadra. Quando la Fiorentina ti chiama non è facile rifiutare, e perché avrei dovuto?”.