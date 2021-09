Blatter: “Kokorin doveva essere radiato dal calcio”

E’ un fatto ormai noto che l’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, si sia fatto 345 giorni di carcere per aver aggredito un funzionario russo all’interno di un pub (assieme all’amico e altro calciatore Pavel Mamaev).

Un episodio questo commentato dall’ex presidente della FIFA, Joseph Blatter, che in un’intervista con Izvestia ha detto: “Non ci sono solo in Russia giocatori che non si comportano nel migliore dei modi. Ma se hanno problemi che riguardano la società e sono trasgressori persistenti, allora devono essere radiati dal calcio. Ma io non sono un giudice e posso solo suggerire una delle opzioni per risolvere questo problema “