Blitz della Lazio per Ribery: Il francese ad un passo dal ritorno in Italia

Blitz della Lazio per Franck Ribery. Secondo quanto riportato da TMW, il prossimo rinforzo a disposizione di Maurizio Sarri sarà con ogni probabilità il francese ex Bayern Monaco e Fiorentina.

Viste le difficoltà per arrivare a Kostic dell’Eintracht Francoforte, una pista che potrebbe essere tramontata in modo definitiva, la società biancoceleste è al lavoro per chiudere l’affare. Attese novità nelle prossime ore, ma il ritorno di Ribery in Serie A è davvero molto vicino.