Boateng è stanco di girovagare: “L’Hertha Berlino sarà l’ultima tappa del mio percorso da calciatore”

Kevin-Prince Boateng ha deciso di non cambiare più. L’ex giocatore della Fiorentina è stanco di girovagare per il mondo e si fermerà definitivamente in quella che è stata la sua prima casa: l’Hertha Berlino. Dalle giovanili arrivando fino allo scorso 23 giugno, giorno in cui ha fatto ritorno al club tedesco dopo 14 anni in giro per l’Europa (con le maglie di Milan, Sassuolo, Fiorentina e Monza vestite in Italia).

Sarà dunque l’ultima squadra della sua carriera. Ecco quanto ha dichiarato al giornale tedesco Kicker: “Questa sarà l’ultima tappa del mio percorso da calciatore, non importa fra quanto tempo finirà. Sono stanco di tutti questi cambiamenti, mi sembra di aver cambiato un club ogni sei mesi”.