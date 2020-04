Boateng: “Il Besiktas è la scelta giusta. A Firenze non si è visto il vero Prince, sono arrabbiato perchè…”

Il giocatore della Fiorentina, ora in prestito al Besiktas, Kevin Prince Boateng è intervenuto a Sky Sport 24 parlando dell’esperienza turca: “Mi sono trovato in un posto bello. Istanbul è una città bellissima, il Besiktas è stata la scelta giusta. Mi sono trovato subito bene con i giocatori e l’allenatore”.

E sullo stile di Boateng: Tante volte ho voluto essere qualcun altro, ma alla fine ho detto basta. Io vivo come voglio vivere, porto quello che vivo in ogni momento. Mi concentro in ogni cosa al 100% con la libertà”.

E sulla Fiorentina: “Io sono arrivato a Firenze con tanta voglia. La piazza è giusta, i tifosi caldi, mi è piaciuto tantissimo dall’inizio. A volte ho giocato bene, ma ci si aspettava qualcosa di speciale. Ho giocato poco. Non sono felice e sono arrabbiato perchè a Firenze non si è visto il vero Prince”

E sul rapporto con Montella: “Puoi avere un rapporto buono oppure no, ma non ci siamo capiti. Negli anni anche Montella è cambiato anche sul gioco. De Zerbi mi ha fatto imparare tante cose.

Il giocatore della Fiorentina, ora in prestito al Besiktas, Kevin Prince Boateng è intervenuto a Sky Sport 24 parlando dell’ultima partita a Sassuolo quando era già del Barcellona: “Io volevo giocare, volevo prendermi i rischi. De Zerbi mi aveva dato tanto, dovevo far bene”

E sui ricordi al Milan: “Quando mi chiamò Berlusconi mi aveva già convinto a restare”

Su Ibrahimovic ha detto: “L’ho capito subito, eravamo amici. Criticava tutti. Ha fatto vedere che può ancora fare la differenza”.

E sulla canzone rap: “Sono nato con la musica e non me la togliere possono. La mia canzone parla della vita, ho investito tanto il mio corpo e quindi mi godo la vita”.

E sul Ghana: “Onestamente non andavo bene alla Germania, perchè dicevo quello che pensavo”

E su Icardi: “E’ molto forte, può essere uno dei migliori al mondo. Lo fa vedere. La Juve può essere un grande passo per lui. I giocatori della Juve gli possono far vedere cosa significa vincere ogni domenica”.