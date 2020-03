Boateng: “Non penso proprio di andarmene dal Besiktas”. La Fiorentina sente profumo di soldi in arrivo

Nel frattempo, chi ha trovato una propria dimensione lontano dalla Fiorentina è senza dubbio Kevin Prince Boateng. L’attaccante prestato dai viola al Besiktas potrebbe rimanere ancora in Turchia anche oltre la fine di questa stagione. “Il tipo di vita che si fa in Turchia mi calza a pennello – ha detto il giocatore – sono molto contento qui. Amo i tifosi e non penso proprio ad andarmene via da qui”.

Sempre in riva al Mar Nero si parla di un Besiktas intenzionato a fare un’offerta per acquistare tutto il cartellino di KPB che ha da poco compiuto 32 anni. Tra l’altro è anche stato uno dei protagonisti nella vittoria per 2-1 della sua squadra contro l’Ankaragücü la scorsa domenica.