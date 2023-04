Bocci: “A questa Fiorentina manca un po’ di maturità, pensavo che il ritorno contro il Braga fosse stato di lezione”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Alessandro Bocci, intervenendo sulla partita che i viola affronteranno questa sera contro la Cremonese, ma non solo. Queste le sue parole: “Ancora secondo me a questa Fiorentina manca un po’ di maturità. Speravo che il ritorno contro il Braga avesse insegnato qualcosa. Non penso che la squadra sia in affanno, spero che sia pronta a riaprire un piccolo ciclo positivo.

La finale di Coppa Italia arriverà a ridosso degli impegni europei di entrambe le squadre, Inzaghi è un maestro di match simili. Nel caso si qualificasse, per la Fiorentina sarà dura. La sconfitta contro il Monza la reputo grave soprattutto per il fatto che non sappiamo ad oggi cosa può valere l’ottavo posto in campionato. Andare in coppa sarebbe importantissimo”.