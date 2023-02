Bocci: “Brekalo ha molti più gol degli altri, è il titolare con Gonzalez. Amrabat? Come poteva pensare di essere ceduto nelle ultime ore?”

“Mi aspetto tantissimo da Brekalo, è uno che a differenza degli esterni ha tanti gol nei piedi. In una squadra ideale, per me i titolari sono lui e Gonzalez. E’ più pronto e più forte anche del miglior Sottil, anche se nel calcio di Italiano gli esterni vengono cambiati in coppia – ha detto a Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci – Nelle prossime partite mi aspetto che Sirigu ne giochi una, tra domani, la Juve e il Braga. Ikoné? Mercoledì è entrato e ha spostato il livello della partita, è quello che deve fare un subentrante e lui l’ha fatto finalmente. Chi subentra è quasi più importante di chi inizia, può darsi che entrando dopo lui sfrutti anche una condizione più favorevole da parte degli avversari.

Amrabat? Il caso è rientrato perché non poteva esser altrimenti. Il giorno prima ho fatto un pezzo sull’ultimo che aveva portato non grandi affari ma grandi litigi, Zaniolo, Skriniar e anche Amrabat. Guarda caso il giorno dopo hanno chiesto tutti scusa. Il calcio sta cambiando in peggio, i procuratori hanno il pelo sullo stomaco… io mi domando, come tu Barcellona o tu Amrabat possa pensare che la Fiorentina possa cedere un giocatore centrale nel suo progetto. Fosse arrivato una settimana prima, magari l’avrebbero anche accontentato. Mi dicono che criticano troppo Commisso, però stavolta voglio fargli i complimenti per come hanno gestito la vicenda. Sono stati intransigenti”.