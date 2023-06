Bocci: “Con Saponara si è persa un’occasione ma la Fiorentina vuole fare il salto di qualità. Con Berardi e Gonzalez sarebbe lotta per la Champions”

Delle prospettive del mercato della Fiorentina ha parlato a Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci:

“Sicuramente si possono prendere anche giocatori più forti di Saponara ma le squadre si fanno prima con gli uomini e poi con i calciatori, secondo me abbiamo perso un’occasione. Il quinto esterno poteva essere serenamente Saponara, ha qualità e tecnica che non si trovano spesso, poteva essere l’uomo in più. Per il resto credo che la Fiorentina voglia fare il salto di qualità, plaudo a questa intenzione e sono contento che la questione panchina si sia chiarita subito.

Berardi? Una coppia di esterni Gonzalez-Berardi sarebbe da squadra che può lottare per arrivare in Champions League. Come alternativa ci sarebbe Brekalo, tanta roba visto quanto ha fatto al Torino. Parleremmo di un potenziale sui 25-30 gol.

Il regista? Maxime Lopez è un giocatore più tecnico, magari si trova una via di mezzo tra Torreira e Amrabat. Migliorare un giocatore come Amrabat nelle sue caratteristiche mi sembra impossibile per cui forse è meglio cambiare strada. A me piace molto Hjulmand per cui sarei favorevole a una scelta in funzione di cosa ha chiesto Italiano.

Le priorità? Portiere, difensore centrale, centrocampista e attaccante, bisognerà capire se si vuole giocare con il 4-2-3-1 o il 4-3-3 e in ogni caso non basterà solo il sostituto di Amrabat. Il mercato però è appena iniziato, iniziare con Berardi sarebbe un bel colpo”.