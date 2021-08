Bocci: “Con Torreira il centrocampo è completo. Berardi? Sul piano sportivo mi fa paura la concorrenza dell’Atalanta”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Per giudicare il mercato della Fiorentina bisogna aspettare che sia finito. Non parlerei di accelerata viola dopo un periodo di stallo, nel senso che ormai tante squadre fanno la maggior parte degli acquisti negli ultimi dieci giorni. All’arrivo di certi giocatori non credo finché non arriva la firma, vedi cos’è successo con Zappacosta. L’ex Chelsea mi sarebbe piaciuto molto, quanto a Odriozola bisogna vedere se può stare in una difesa a quattro dove c’è già Biraghi che spinge molto”.

E poi ha aggiunto: “Torino? Stimo molto Juric, continuo a pensare che sarebbe stato il tecnico ideale per la Fiorentina. Sabato mi aspetto una partita molto fisica e di ritmo, alla quale la Fiorentina arriva comunque in forma. Centrocampo? Con l’arrivo di Torreira credo che il reparto sia completo, anche perché mi pare di capire che a Italiano piacciano molto sia Pulgar che Maleh. Il tutto in attesa di Castrovilli, che quando è entrato a Roma doveva dare qualcosa in più e invece ha dato qualcosa in meno”.

E infine su Berardi: “Più che la valutazione del Sassuolo mi fa paura la concorrenza dell’Atalanta, che sul piano sportivo ha sicuramente più da offrire rispetto alla Fiorentina. In ogni caso mi aspetto un rinforzo in quel ruolo. Vlahovic? Tenerlo va bene ma ora deve rinnovare, a tal proposito mi aspetto novità anche dopo la fine del mercato”.