Bocci: “Contro il Torino avrebbe faticato anche il miglior attaccante nella Fiorentina. Il mercato…”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha parlato della partita che la Fiorentina ha giocato contro il Torino, concentrandosi sull’attacco viola. Queste le sue parole: “Avevamo lasciato una squadra fortemente motivata prima della pausa, adesso la ritroviamo persa, senza animo né gioco.

Contro i granata avrebbe faticato anche l’attaccante migliore, non è quello il problema dei viola. Là davanti non arrivano palloni giocabili. Il mercato non ha funzionato e ormai mi sembra evidente”