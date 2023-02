Bocci: “Dodo oggi non può giocare, non si capisce cosa sia e cosa possa dare. Terzic bene ma temo non voglia rinnovare…”

Ospite a Radio Bruno, la firma del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha commentato il momento della Fiorentina:

“Con il campionato rischiamo di togliere energie alle coppe, che ormai sono il vero obiettivo, per un campionato dove la Fiorentina deve ancora tirarsi fuori dai guai. Vincere a Verona sarebbe una boccata d’ossigeno straordinaria, di sicuro non deve perdere. Il campionato è più duro e più tattico rispetto all’Europa, questo è palese: qui tutti hanno capito come aspettare la Fiorentina, lo ha fatto il Bologna ad esempio. Ma lo stesso Braga giovedì scorso.

Ikoné? Non credo che i dettami di Italiano siano penalizzanti per lui, d’altronde non è mica Cristiano Ronaldo al quale un allenatore può (o poteva) pensare di adattarsi. E’ Ikoné e spetta a lui adeguarsi alla Fiorentina. Mi sembra un giocatore con grandi potenzialità anche per saltare l’uomo ma che poi non punti mai la porta in verticale, per timidezza o per paura.

Terzic? L’allarme secondo me è Dodo, per me non può giocare oggi. Non si capisce cosa faccia in difesa, attacca sempre centralmente. La differenza di rendimento con Odriozola è uno dei gap principali con la scorsa stagione. Terzic è una soluzione valida invece e ha dimostrato di poter incidere anche sulla corsia opposta, l’elemento delicato è il fatto che non voglia rinnovargli il contratto”.