Bocci: “La Fiorentina è migliorata ma con Berardi avrebbe fatto un salto notevole. Manca un vice Vlahovic, magari verrà adattato Gonzalez…”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha commentato così le mosse della Fiorentina sul mercato: “La squadra è migliorata ma con Berardi avremmo fatto un salto di qualità notevole, così manca un vice Vlahovic perché obiettivamente Kokorin è un oggetto misterioso. Ma anche con Orsolini, considerando che Italiano sugli esterni punta moltissimo, la Fiorentina avrebbe avuto una batteria di giocatori in grado di cambiare la partita. Così bisogna sperare che Saponara ripeta la stagione fatta a La Spezia, che Callejon confermi la prova col Torino, che Sottil cresca. E’ un dato oggettivo, neanche una critica. Poi ci dovranno spiegare perché questa scelta, che può essere anche economica. Magari in certe partite giocherà Gonzalez centravanti, se fosse così direi che almeno un quinto esterno sarebbe servito. Non so dirvi oggi dove la Fiorentina può arrivare ma ci sarebbe stato modo di fare un saltino in più”.