Bocci: “La Fiorentina ha commesso alcuni errori: guardate adesso Simeone e Muriel. Mandzukic è un’operazione non priva di rischi perchè…”

Il giornalista de Il Corriere della Sera Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno toccando vari temi di casa viola: ” Il gol è un problema che la Fiorentina ha ormai da qualche anno. L’estate scorsa è stato fatto qualche errore, guardate cosa stanno facendo Muriel e Simeone. Il futuro è Vlahovic ma per non mettergli troppa pressione prenderei un attaccante esperto. Mandzukic? E’ un’operazione non priva di rischi perchè non lo vediamo giocare da un anno. Allenatore? Juric potrebbe essere un candidato importante. Sicuramente preferirei un allenatore che conosce già il campionato italiano”.

