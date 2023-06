Bocci: “La Fiorentina non può permettersi errori sulla scelta del centravanti. Su Amrabat poniamoci una domanda…”

Alessandro Bocci, giornalista fiorentino, ha parlato a Radio Bruno delle possibili mosse della Fiorentina sul mercato, concentrandosi anche su quello che potrebbe essere il nuovo reparto offensivo viola per la prossima stagione. Queste le sue parole: “Dei nomi che si sono fatti per l’attacco credo che Dia sia quello più pronto. Secondo me Beto non vale i 30 milioni richiesti e Retegui potrebbe avere le stesse difficoltà che ha incontrato Cabral in Serie A. La Fiorentina non si può permettere di sbagliare la scelta in attacco, dipenderanno molte cose del futuro da quella.

Sulla cessione di Amrabat bisogna chiedersi una cosa: non è facile sostituirlo, ma se parte chi si dovrebbe cercare? Un mediano simile a lui o un regista? Nel primo caso bisogna essere coscienti del fatto che partirebbe il miglior giocatore che c’è per la squadra di Italiano”.