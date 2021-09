Bocci: “La Fiorentina non può prendere tutti questi gol e sprecare così tante occasioni. Benassi? Pensavo peggio, ma sul gol dell’1-1…”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Per arrivare a qualsiasi tipo di successo devi trovare un equilibrio. La Fiorentina non può prendere sempre gol, inoltre spreca troppo in attacco e una squadra che si prende così tanti rischi deve essere più cinica. Le partite dipendono dagli episodi e l’Inter ha sfruttato il momento; detto questo la Fiorentina ha fatto una bella figura, col tempo acquisirà quell’esperienza che ieri è mancata”.

E poi ha aggiunto: “Se la partita fosse stata giocata al termine di una settimana “normale” di allenamenti, quei 35 minuti di gran calcio potevano diventare 70. Speriamo che Nico Gonzalez non prenda due o tre giornate di squalifica, mentre su Sottil dico che ha ancora dei limiti che limerà nei prossimi anni. Rotazioni estreme di Italiano? Quando ho visto Benassi terzino ho avuto paura, ma alla fine ha fatto il suo. La mossa che ci ha ammazzato però è stato il colpo di testa di Perisic che ha svettato su di lui e ha mandato in crisi tutta la difesa viola, in occasione dell’1-1 nerazzurro”.