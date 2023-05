Bocci: “L’attacco della Fiorentina è pieno di difetti: questo Cabral ti dà zero. Purtroppo ci sta perdere contro questa Inter”

Il giornalista Alessandro Bocci torna su Fiorentina-Inter, commentando la partita a Radio Bruno Toscana: “Onestamente pensavo ci fosse più divario. Ho visto l’Inter stritolare gli avversari ed essere estremamente efficace con tutte: questo mi faceva pensare che Roma fosse molto complicata. All’atto pratico, la Fiorentina ha fatto una gran figura. Purtroppo ci sta concedere venti minuti su novanta a una squadra così forte”.

E aggiunge: “Il primo gol dell’Inter nasce con la difesa schierata, erano tutti lì. Questo è l’errore più grande. Centravanti perfetto? Un mix dei due che hai in questo momento”.

Sull’attacco viola: “Gli attuali attaccanti della Fiorentina sono effettivamente pieni di difetti, non riesci a decifrarli in questo momento. Cabral in questo momento non è proprio in condizione: nelle ultime partite importanti, ha dato zero. Jovic, poi, non lo è neanche di ruolo. Con chi mi giocherei la finale a Praga? In assoluto Cabral, perché si sente quando è in forma, ma se fosse domani direi il serbo”.