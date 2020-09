Bocci: “Milenkovic non vuole firmare il rinnovo mentre su Pezzella è la Fiorentina a temporeggiare. Milik? Commisso avrebbe fatto un sacrificio”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha parlato così della Fiorentina che si avvicina al campionato: “Non dipenderà molto da oggi il campionato delle due, se anche il Toro dovesse vincere a Firenze non arriverà per forza di cose davanti. E’ chiaro che se il Torino prendere Torreira, che avrebbe dovuto prendere la Fiorentina, quello sposta molto perché si tratta di un giocatore di prima fascia. In prima fascia la Fiorentina ha Chiesa, se è Chiesa, Ribery, Amrabat, Castrovilli e Milenkovic. Per me chi lo diventerà sicuramente è Vlahovic. Rinnovi? Mi sono convinto che Milenkovic non voglia firmare mentre su Pezzella, sia la Fiorentina a voler valutare se arriva davvero un’offerta valida. Commisso ha preso delle decisioni che condizioneranno nel bene o nel male la stagione della Fiorentina, dalla conferma di Iachini alla scelta del centravanti. La sua idea mi pare sia quella di dare fiducia a Vlahovic e Cutrone, può darsi che abbia ragione, ma molto dipenderà anche dallo sviluppo del gioco offensivo. Il mercato? Milik è uno di quei giocatori per cui la Fiorentina avrebbe fatto un sacrificio ma è lui che non considera l’opzione oggi”.

