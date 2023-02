Bocci: “Quello degli attaccanti alla Fiorentina è solo uno dei problemi dietro il quale ci stiamo nascondendo”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Alessandro Bocci, parlando di Fiorentina e della gestione di Italiano: “A me pare che il problema degli attaccanti sia solo una scusa dietro alla quale ci stiamo nascondendo. Diciamo pure che questa squadra fatica ad arrivare in area.

Mi affiderei ancora a Italiano, sperando riesca a risolvere la situazione come fece lo scorso anno, quando gli tolsero Vlahovic a metà campionato. Ormai non si può ritrovare una condizione e una continuità come quella della passata stagione”