Bocci: “Sottil fa sempre il solito errore. La partita di Napoli mi ha lasciato l’amaro in bocca, perchè…”

Il giornalista Alessandro Bocci ha commentato a Radio Bruno la situazione in casa Fiorentina a pochi giorni dalla sfida contro il Basilea e dopo la sconfitta a Napoli: “La gara del Maradona mi ha lasciato un po’ di amarezza, perché mi è sembrato che la squadra si sia quasi impegnata a prendere quella partita. In Serie A abbiamo lasciato indietro tanti punti, tornare in Europa sarebbe importante per il secondo anno di fila.

Sottil? Un infortunio come ha subito lui è fastidioso per un giocatore che fa dello scatto la sua arma migliore. Però l’attaccante fa sempre il solito errore: sbaglia sempre la soluzione decisiva. Deve fare il salto di qualità per conquistare la maglia fa titolare”