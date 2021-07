Bocciata l’iscrizione alla prossima Serie B del Chievo Verona, a sperare è il Cosenza. E la mente torna a quel 2003…

La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche ha bocciato l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B del Chievo Verona. La società veneta ha già annunciato di fare ricorso contro la decisione, che potrebbe essere preso in esame entro 5 giorni. In caso il ricorso andasse male, a essere ripescata in Serie B sarebbe il Cosenza, che si trova a vivere una situazione analoga a quella del lontano 2003.

In quell’occasione fu la Fiorentina a prendere il posto della squadra calabrese in Serie B per “meriti sportivi”, con il Cosenza che non poté partecipare alla maratona di ricorsi e controappelli in tribunale di quell’estate per l’improvviso fallimento per motivi economici. Questa volta però, il Cosenza potrebbe davvero sperare nel ripescaggio.