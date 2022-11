“Boga in viola, trattativa non semplice. Atalanta non vuole perderci a livello economico”

Boga e una possibile trattativa che potrebbe portarlo a Firenze? A Radio Bruno, ne ha parlate il giornalista Francesco Fontana: “Boga lo vediamo solamente a gara in corso e si vede che cerca solo il guizzo tecnico, la giocata individuale. Al momento l’esterno ivoriano è un giocatore che può rappresentare una soluzione per chi lo acquista, ma l’Atalanta non vuole perderci a livello economico. E’ una trattativa non semplice.

Poi ha proseguito: “Non ne faccio una valutazione di formula. E’ una questione di valutazione, è il prezzo con cui l’Atalanta l’ha comprato che fa la differenza. La Dea farà il possibile per non perderci neanche un euro: 20 milioni è la richiesta per iniziare a contrattare”.