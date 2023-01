Boga non parte, ma Gasperini continua a bacchettarlo: “In rosa può starci, ma è poco concreto”

Prima di virare su Brekalo, con tutti gli alti e bassi del caso, la Fiorentina aveva individuato in Jeremie Boga una possibile soluzione per l’attacco. Il giocatore d’altronde sembrava fuori dai piani di Gasperini, benché l’Atalanta continuasse a chiedere per lui una cifra importante.

Nelle ultime partite Boga ha offerto delle buone prestazioni, ma Gasperini continua a non essere pienamente soddisfatto: “Voglio che giochi più in verticale, che sia più concreto nei pressi dell’area – ha detto alla vigilia della sfida contro la Sampdoria – Nel primo tempo con la Juve ha toccato tanti palloni ma mi è piaciuto poco, ne ha persi anche alcuni sanguinosi. Nella rosa ci può stare, in certe partite può essere utile, poi se gioca o no dipende dallo spazio”.