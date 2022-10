Bojinov: “Conosco bene Jovic, se si sblocca farà grandi cose per la Fiorentina. Deve essere carico e affamato di gol”

L’ex attaccante della Fiorentina Valeri Bojinov ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “I tifosi viola devono essere consapevoli dei mezzi della squadra, che sta creando tanto e giocando bene ma forse manca un po’ di concentrazione. Italiano comunque è sulla strada giusta, i giocatori devono lavorare con lui soprattutto sulla fase offensiva”.

E poi su Jovic ha aggiunto: “Lo vedo giù di morale, ma deve rimanere tranquillo e sereno. Quando sbaglia vedo che scuote la testa, ma non deve fare così. Deve pensare ‘Ok, ho sbagliato. Segnerò alla prossima’. Deve rimanere carico e affamato di gol, e questa cattiveria la può trovare solo lui pur essendo un ragazzo timido e chiuse. Io lo conosco bene, so che se si blocca farà cose importanti per la Fiorentina“.