Bojinov: “Inutile criticare Jovic e Cabral, contribuiranno coi fatti alle sorti della Fiorentina. Tutti si erano abituati a Vlahovic, ma…”

L’ex attaccante della Fiorentina, Valeri Bojinov, continua a seguire da vicino le vicende della propria ex squadra. E sui due centravanti presenti nella rosa dei viola ha le idee molto chiare: “Tutti si erano abituati a Vlahović che ha sempre segnato gol, ma anche se sono entrambi serbi e attaccanti, Jović è un calciatore diverso da lui. Senza contare che non ha praticamente giocato nel club precedente”.

E ancora: “Cabral era in Svizzera, che è un campionato più debole della Serie A. Ci vogliono tempo, pazienza e impegno per ottenere ciò che ci si aspetta da loro. Hanno dimostrato il loro valore altrove e contribuiranno coi fatti anche con la maglia viola. È inutile criticare ora, non ce n’è bisogno”.