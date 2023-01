Bojinov: “La Fiorentina deve stare tranquilla, ha un allenatore forte. Jovic e Cabral? Ci vuole più lavoro extra-campo per entrambi”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Valeri Bojinov è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della squadra viola, cominciando però da una dedica a Gianluca Vialli, scomparso questa mattina: “Sono senza parole, non so veramente cosa dire. Abbiamo perso una persona di grandi qualità umane, è un giorno triste per tutti noi”.

Sulla Fiorentina: “L’anno scorso se ne sono andati giocatori importanti, non possiamo dimenticarlo. Il campionato italiano sta crescendo, diciamo che è molto più equilibrato e molte squadre hanno guadagnato qualità importanti. Sembra quasi che tutti possono battere tutti. La Fiorentina sta facendo fatica, ma deve stare tranquilla: i giocatori li ha e l’allenatore è forte“.

Su Jovic e Cabral: “Non è facile sostituire Vlahovic, ha fatto tantissimi gol a Firenze. Sono tre giocatori diversi, anche se Dusan era più completo dei due viola, da cui però mi aspetto qualcosa in più. Ci vuole più lavoro, anche extra-campo. Se le cose non vanno bene, dipende soprattutto da te. Spero che sviluppino il loro talento, anche perché sennò questo va a perdersi”.