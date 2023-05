Bojinov: “Non ho visto malizia nel gesto di Jovic e Terzic. Più avanti capiranno cose che adesso sono difficili da comprendere”

L’ex attaccante della Fiorentina Valeri Bojinov ha parlato a Radio Bruno, intervenendo su diversi aspetti della rosa a disposizione di Italiano. Queste le sue parole: “Nel gesto sui social di Jovic e Terzic non ho visto malizia, ma solo leggerezza. Anche io quando ero a Firenze ero arrabbiato con tutti: Corvino, Prandelli… Quando arriveranno alla mia età capiranno cose che adesso sono difficili. Adesso io capisco che anche a me serviva calma e pazienza.

E su Castrovilli: “Mi piace tanto vederlo giocare. Sta lavorando per tornare ai livelli dove era prima dell’infortunio. Mi ricarda un po’ Rui Costa, solo per somiglianza, non per paragone: è esplosivo, si inserisce spesso…”