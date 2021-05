Bologna-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Bologna-Fiorentina

Firorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi, Ribery, Vlahovic.

Meno cinque alla fine: la Fiorentina apre oggi il suo ultimo mese della stagione, con il derby dell’Appennino in casa del Bologna, in un campo dove la vittoria manca dal 2018 quando l’allora squadra di Pioli si impose per 2-1. E’ la prima occasione per i ragazzi di Iachini per assestare la classifica ed evitare così di arrivare con il fiato corto alle ultime battute del campionato, sfruttando magari anche un calendario che ha visto ieri perdere il Benevento ed oggi il Cagliari impegnato contro il Napoli. Appuntamento alle 15 al “Dall’Ara”, agli ordini del sig. Dionisi della sezione dell’Aquila e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.