Bologna-Fiorentina 0-0, primo tempo in corso: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per non perdervi neanche un’emozione della partita, aggiornate costantemente la pagina premendo sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Bologna

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Maleh, Sottil, Vlahovic, Gonzalez.

3′ Squadre in fase di studio su un terreno di gioco che appare molto scivoloso.

1′ Inizia la partita allo stadio ‘Dall’Ara’! Forza viola!

Siamo ad uno degli snodi fin qui più importanti della stagione, con uno scontro diretto che può voler dire molto per la stagione viola: la Fiorentina va a far visita al Bologna in un derby dell’Appennino che vale il quinto posto in classifica, vista la sconfitta di ieri della Roma. Appuntamento alle 12,30 al ‘Dall’Ara’, agli ordini del sig. Irrati di Pistoia e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

