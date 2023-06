Bomber cercasi in casa Fiorentina: da Nzola a Zapata, passando per Dia. C’è tanta Serie A sul taccuino di Pradè e Barone, ma perché la coppia Jovic-Cabral non ci dovrebbe più convincere?

Come ogni sessione di calciomercato, i nomi usciti (o sparati) per la Fiorentina, ma per tutte le squadre italiane, sono innumerevoli. Specie quando si parla dell’attacco, vero catalizzatore dei vagheggiamenti di tutti i tifosi. E la Viola non è da meno in questo senso, dato che fra Nzola, Zapata, Dia, Retegui, Beto e altri che probabilmente mi sto dimenticando, adesso dovrebbe chiedere di giocare in 15 per metterli tutti in formazione.

Al di là della facile ironia, però, a parte i nomi del centravanti dell’Atalanta e di quello dell’Udinese, gli altri – si può affermare senza rischiare il linciaggio – non migliorerebbero granché l’arsenale offensivo di mister Italiano. Nzola viene da una discreta stagione, ma per quale ragione dovrebbe andare a sostituire un Cabral più forte, più giovane e pure in crescita? Retegui poi è uscito alle cronache giusto per la bizzarra convocazione di Mancini, ma le sue prestazioni in Nations League parlano da sole. Ci sarebbe poi l’ex semifinalista di Champions League Dia… non male sì, ma per squadre che giocano in contropiede.

Per Zapata e Beto, invece, andrebbe fatto un discorso diverso, il quale però conduce anche al doveroso ragionamento sui “prodotti della casa”. Data (quasi) per scontata la permanenza di Jovic, viste le condizioni prettamente economiche del suo restante anno di contratto, per quale motivo la Fiorentina dovrebbe privarsi di Arthur Cabral? Nessuno degli attaccanti sopracitati si chiama Benzema o Haaland, in aggiunta al fatto che il 9 brasiliano è oggettivamente migliorato negli ultimi sei mesi (esclusa la parentesi dell’infortunio). Tanto da essere riconosciuto da tutti gli addetti ai lavori come ‘il Centravanti della Fiorentina’ nel periodo trascorso tra febbraio e aprile.