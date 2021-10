Bonato: “Per caratteristiche, Berardi è un giocatore che sposerebbe alla perfezione il progetto di Italiano. Commisso ha posto le basi per riportare la Fiorentina in Europa”

L’ex direttore sportivo del Sassuolo, Nereo Bonato, ha parlato del prossimo calciomercato della Fiorentina a Lady Radio. Queste le sue parole: “Nella partita contro il Venezia, oltre alle assenze importanti, la squadra ha scontato le scelte di Italiano di far riposare i sudamericani e di farli entrare a partita in corso. Il progetto della Fiorentina è veramente interessante, con un allenatore di alto livello: nei prossimi mercati la società deve andare a completare il processo”.

Bonato si sofferma poi su altri temi: “Come si può aiutare Vlahovic? E’ determinante creare un ambiente positivo attorno al ragazzo: è nell’utilità di tutti che il serbo faccia bene, sia per il campo che per i soldi che incasserà nei prossimi mesi. L’amarezza dei tifosi è ovvia, ma il calcio è anche business e bisogna farne tesoro per il futuro. Berardi il giocatore giusto per la Fiorentina? Per caratteristiche, è un calciatore che per caratteristiche sposerebbe alla perfezione il progetto di Italiano. Anche per lo stesso giocatore lo troverei un passaggio giusto nella sua carriera, Commisso ha posto le basi per un progetto di livello che porti la Fiorentina in Europa”.

Chiosa finale su Scamacca: “Non ha ancora trovato la continuità che meriterebbe, sia lui che Raspadori sono due profili importanti e si trovano nell’ambiente giusto per crescere. La cessione di Caputo, in tal senso, dà l’idea di quello che vuol fare il Sassuolo con questi due ragazzi”.