Bonaventura ancora con la maschera e si rivede ad allenarsi Cabral. Jovic invece…

La Fiorentina ha ripreso questo pomeriggio ad allenarsi in una seduta che ha visto tra i presenti anche il neo acquisto Salvatore Sirigu, tra i più richiesti anche dai pochi tifosi presenti ai cancelli. Bonaventura si è allenato regolarmente con l’ausilio di una maschera protettiva, dopo il colpo al volto subito nel match contro il Torino.

Anche Arthur Cabral, reduce da una lesione all’adduttore, ha preso parte all’allenamento, mentre non lo ha fatto Luka Jovic, uscito dal ‘Franchi’ in tuta, come si può notare in questo scatto immortalato da FiorentinaNews.com: