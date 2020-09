Bonaventura arriva e si prende subito un posto da titolare

Ormai manca praticamente solo l’annuncio: Giacomo Bonaventura sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Nelle ultime ore le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Benevento, Oreste Vigorito, non hanno fatto altro che rafforzare questa ipotesi. Non solo. Vista la contingenza, ovvero l’assenza di Amrabat che sarà squalificato e Pulgar che deve superare il problema Covid, sarà pure titolare contro il Torino all’esordio in campionato della squadra, con Iachini che dovrebbe ripartire dal 3-5-2 con il quale ha chiuso la scorsa stagione.

