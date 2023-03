Bonaventura: “Ci serviva il risultato per recuperare terreno in classifica. Il pubblico viola mi ha fatto venire la pelle d’oca”

Parole anche ai social viola per Jack Bonaventura:

“Siamo contenti perché è arrivato il risultato che ci serviva per recuperare un po’ di terreno in classifica, una bella prestazione, un grande pubblico, una gran bella serata. Senza la prestazione, contro il Milan è difficile fare punti, ne avevamo fatte di belle anche nelle settimane scorse. Vedo la squadra in ripresa e possiamo recuperare terreno.

Il presidente? Ha fatto i complimenti a me e a tutti i ragazzi, è stata una Fiorentina aggressiva, una bellissima atmosfera. Ci hanno fatto dare anche qualcosa in più, quando il pubblico è questo è tanta roba per noi. Il ricordo di Astori è stato commovente, tifosi di Milan e Fiorentina insieme, mi ha fatto venire la pelle d’oca. Non dobbiamo dimenticarlo Davide, ha lasciato un grande vuoto ma stasera gli è stato dato un tributo fantastico perché era un ragazzo che meritava tanto.

Ora pensiamo alla Conference, è importante recuperare un po’ di energie perché queste partite sono dispendiose. Abbiamo tre competizioni, dobbiamo lavorare forte perché adesso arriva la parte importante della stagione. Gol sfiorato? Maignan è stato bravissimo sul mio tiro, l’importante è creare situazioni e poi i gol arrivano. Se non si crea è un problema”.