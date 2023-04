Bonaventura: “Con la condizione e l’integrazione dei nuovi siamo arrivati ai risultati. Fortunato a segnare a San Siro, avevo tanta adrenalina”

Protagonista e match winner, Jack Bonaventura a Dazn ha parlato da mvp dopo la vittoria sull’Inter:

“Oggi una grande vittoria, vincere con l’Inter qui è molto difficile. Ora arriva la parte più importante della stagione, arriviamo in fondo alle coppe e al campionato, dobbiamo essere contenti per oggi ma da domani subito a pensare ai prossimi impegni. Cosa è cambiato? A forza di giocare insieme i nuovi si sono inseriti e abbiamo preso tutti una buona condizione, poi i risultati sono arrivati, ora ci aspetta una partita tosta. I gol a San Siro? Sono fortunato ad aver fatto tutti questi gol qua, questa è la scala del calcio, lo stadio più bello in assoluto. L’esultanza? Volevo arrivare fin sotto la curva ma ero troppo lontano, per cui mi sono fermato in panchina, avevo tanta adrenalina, il gol mi mancava da un po’”.