Bonaventura: “Credo ciecamente nel calcio di Italiano. Vlahovic? Si diverta e resti concentrato sul campo, sugli eventuali fischi…”

Le polemiche degli ultimi giorni condizioneranno le prestazioni di Dusan Vlahovic con la Fiorentina? Ne ha parlato anche Giacomo Bonaventura, nel corso dell’intervista a Tuttosport: “Staremo a vedere ma non penso, Dusan ha un bel rapporto con l’allenatore, lo vedo coinvolto nel suo gioco, in campo sta bene, si diverte, lui deve pensare solo a giocare. Se vuole diventare un campione deve dimostrarlo tutte le domeniche. Resti concentrato sul campo, è giovane e il futuro sarà roseo per lui”.

Prosegue così Bonaventura: “Vlahovic sarà fischiato come Donnarumma? Difficile prevederlo dato che Dusan gioca ancora con noi e la sua storia è tutta da scrivere. Mentre per Donnarumma giocando con la Nazionale mi ha un po’ sorpreso. Quando gli azzurri sono in campo il popolo italiano di solito si unisce”.

Jack torna poi a soffermarsi sul lavoro di Italiano: “Mi diverte molto il sistema di gioco del mister. E’ dispendioso? Lo faccio con piacere perché condivido al 100% ciò che dice Italiano e credo ciecamente nel suo calcio. La fatica la senti se devi fare delle cose che non ritieni giuste”.