Bonaventura: “Fiorentina in crescita, si percepisce l’entusiasmo della famiglia Commisso. Con Italiano è un’altra squadra”

Il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Molti i temi toccati dal numero cinque viola, tra cui le idee di mister Vincenzo Italiano: “Italiano? Abbiamo un allenatore e un modo di giocare che valorizzano di più il lavoro di noi centrocampisti. Per me l’inizio è stato buono ma non sono sorpreso: durante il ritiro estivo mi aspettavo che avrei fatto bene. Rispetto al Padova (i due si erano già incrociati da giocatori, ndr), il mister è ancora più malato di tattica”.

Continua così Bonaventura: “Vedo una società in crescita, si percepiscono l’entusiasmo della famiglia Commisso e di chi lavora qui e voglia di crescere e fare le cose bene. Però, non vorrei che si pensasse che ci sentiamo forti. Il mister è il primo a dirci che dobbiamo ancora migliorare tanto”. I presupposti per far bene, però, non mancano: “Ci sono tutte le carte in regola, ma quando si comincia un percorso nuovo servono tempo e pazienza. Europa? Adesso nessuno ci pensa, Italiano vuole che ci concentriamo di partita in partita”.