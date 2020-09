Bonaventura-Fiorentina: Oggi l’incontro. E può essere quello decisivo

La Fiorentina ha preso contatti con l’entourage del centrocampista, Giacomo Bonaventura e ha fissato oggi un incontro per parlare del possibile trasferimento in viola del giocatore che è attualmente svincolato. A scrivere la notizia è Tuttomercatoweb. Si legge anche che questo incontro potrebbe essere quello decisivo per il futuro del calciatore. Sullo sfondo restano in attesa Benevento e Genoa che hanno già formulato la loro proposta ufficiale per il classe ’89.

