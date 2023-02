Bonaventura: “Ho avuto subito l’impressione che Italiano avrebbe fatto bene alla Fiorentina. Da ora in avanti possiamo solo migliorare”

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha parlato al canale YouTube ufficiale della Lega Serie A: “Ho avuto la fortuna di giocare con Ibrahimovic e Ribery, loro sono andati avanti fino a tarda età grazie alla mentalità e al metodo di allenamento e io spero di seguirne le orme. Ho avuto anche tanti allenatori che mi hanno trasmesso un sacco di conoscenze, e questo mi è stato di grande aiuto. La cosa importante è avere intorno una squadra organizzata, con dei principi, e poi ovviamente una condizione fisica ottimale”.

E poi su Vincenzo Italiano ha aggiunto: “Da quando è arrivato la Fiorentina ha fatto un cambiamento radicale nello stile di gioco. Me lo ricordo da compagno di squadra, io ero giovane mentre lui era uno dei più esperti e aveva già gli atteggiamenti dell’allenatore. Mi ricordo che quando è arrivato a Firenze, il primo giorno, siamo stati un’ora a parlare e dopo quella chiacchierata avevo già la consapevolezza che avrebbe fatto molto bene”.

E infine sulla stagione in corso: “La squadra è cambiato in tre o quattro giocatori rispetto all’anno scorso, e qualcuno forse ha fatto un po’ più fatica ad adattarsi al campionato italiano. Ora però vedo che la condizione generale è cresciuta, penso che da ora in poi non si possa che migliorare. Juventus? Fare risultato contro i bianconeri provoca una gioia grande in città e noi ci teniamo a fare felici i nostri tifosi. La squadra di Allegri sicuramente ha tanti campioni, servirà una prestazione perfetta per vincere”.