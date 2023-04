Bonaventura: “Il gol lo dedico a mia madre che è venuta a vedermi. Spero che i tifosi viola abbiamo uno stadio così un giorno”

Grande protagonista Jack Bonaventura, che al media ufficiale viola ha parlato così:

“Siamo riusciti a fare una buona partita in uno stadio in cui c’era un’atmosfera difficile. Cercare di recuperare le energie è la cosa più importante da fare quando giochi ogni tre giorni. Dobbiamo essere felici per stasera ma pensare già alla prossima. Il gol? Lo dedico a mia madre che è venuta a trovarmi. Aveva detto che avrei fatto gol e così è stato. Spero che i nostri tifosi un giorno, possano avere uno stadio bello come questo”.