Bonaventura: “In Europa le difese non sono come quelle italiane, spesso ne abbiamo approfittato, Cabral ci ha detto che l’ambiente sarà caldo. Sento la responsabilità e mi piace”

Presente in conferenza stampa anche Giacomo Bonaventura. Il centrocampista della Fiorentina si è espresso così alla vigilia della sfida contro il Basilea: “La vicinanza dei tifosi è un bel segnale, nonostante nella partita di andata il risultato non sia stato positivo, sapere che la curva e la gente ci sono vicini. Domani sarà un ambiente difficile ed il supporto per noi è importante. Cercheremo di fare una grande prestazione per chi ci è stato vicino tutto l’anno”.

“Penso che le partite in cui abbiamo fatto gol fuori casa siamo stati ottimi nelle scelte negli ultimi metri. Abbiamo avuto qualità e velocità e dovremo mettercele anche domani. Rispetto alle difese italiane il livello è diverso in Europa e ne abbiamo approfittato. Cabral ci ha detto che l’ambiente sarà molto caldo. In questi stadi il tifo cerca sempre di portare la squadra a fare il massimo. Dovremo ripetere quanto fatto in Turchia e Polonia, stando calmi e concentrandoci solo sul nostro gioco, pensando solo al campo”.

“Questa è la parte più importante della stagione, per me e per tutti. Si entra nel vivo e bisogna fare del nostro meglio. Sento la responsabilità in questa squadra e mi piace, penso però che tutti si debbano sentire responsabili. I vecchi devono dare l’esempio ma tutti i componenti devono dare il loro apporto, da chi gioca più a chi gioca meno. Solo così si possono ottenere risultati e vincere trofei”.