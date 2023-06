Bonaventura: “Io ci sarò, proveremo a fare bene anche l’anno prossimo”

Questo pomeriggio anche il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura era presente sugli spalti di Piazza Santa Croce per assistere alla finale tra Azzurri e Rossi. Queste le sue dichiarazioni a ToscanaTv:

“E’ la prima volta per me. Mi avevano parlato tutti di questo spettacolo e ci tenevo a vedere questa partita: c’è tanta passione, oltre che una bellissima atmosfera. In campo mi hanno detto che c’è tanta forza, ma la tattica non manca. Fiorentina? Io ci sono. Proviamo a fare bene anche l’anno prossimo”.