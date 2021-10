Bonaventura: “Io e la Fiorentina abbiamo lo stesso obiettivo e questo mi piace. Crescita societaria e tecnica devono andare di pari passo”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport, Jack Bonaventura ha toccato altri temi. Queste le parole della mezzala della Fiorentina: “Abbiamo una settimana per preparare la trasferta di Venezia, giochiamo di lunedì e questo sarà un vantaggio per i Nazionali: andiamo lì per vincere. E’ tornato il vero Bonaventura? La scorsa stagione lo si è visto solo nel finale, la squadra non andava bene e il mio apporto non era quello che avrei voluto”.

A trentadue anni, Bonaventura non si pone ancora limiti: “Mi sento che posso ancora crescere e migliorare, sono concentrato sempre su questo e noto che nella Fiorentina c’è lo stesso obiettivo: è una situazione che mi piace. Quando si comincia un percorso, servono tempo e pazienza: Milan e Atalanta non sono cresciute da un giorno all’altro, lo hanno fatto negli anni con il lavoro tecnico e societario perché le due cose devono andare di pari passo”.