Bonaventura: “La Conference ha fatto crescere la squadra, siamo consapevoli che su questo palcoscenico possiamo starci. Il gruppo non ha ancora espresso tutto il potenziale”

Giacomo Bonaventura si esprime anche riguardo ad altre tematiche durante la conferenza stampa in vista della sfida col Basilea.

Ecco le parole del centrocampista viola: “Alla squadra la Conference è servita per crescere e prendere fiducia. Penso che la Fiorentina abbia giovani di talento che con le partite hanno preso consapevolezza e capito che in questo palcoscenico si può crescere. Certo all’inizio abbiamo faticato ma poi abbiamo iniziato a prendere il ritmo e ad adattarci, riuscendo ad avere risultati. Il percorso ha aiutato veramente tanto la squadra. Ora dobbiamo far vedere di essere pronti”.

“Il gruppo non ha ancora espresso tutto ciò che ha. Ogni anno sarebbe bello aggiungere un nuovo giocatore ma questo dipende dalle intenzioni della società. E’ un processo di crescita che spesso dura anni, servirebbe tenere i giovani forti aggiungendo altri calciatori di spessore. La Conference League era una competizione in cui credevamo di poter fare bene sin da inizio anno. Tra di noi ce lo dicevamo spesso, è un livello in cui possiamo esprimere il nostro potenziale. Volevamo anche ripeterci in campionato e far bene in Coppa Italia. Siamo ancora dentro in tutte e tre le competizioni. Siamo fiduciosi per la partita col Basilea, vedremo poi a fine gara chi sarà stato il migliore”.

“L’Inter è forte ed ha una rosa di livello assoluto, più forte di noi sicuramente ma quando sarà il momento prepareremo la partita per metterli in difficoltà. Li conosciamo e ci penseremo quando sarà il momento. Ora testa al Basilea“.