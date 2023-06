Bonaventura: “La Conference League è la nostra ciliegina sulla torta. Vediamo in città la voglia che c’è di vincere e se ci saranno i rigori…”

Il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, sul canale televisivo Firenze Viola Supersport ha detto sulla finale di Conference League: “Quando andiamo in giro vediamo la voglia che c’è in città di vincere la partita. Noi dobbiamo stare calmi, concentrati e non caricarci di troppa tensione, perché troppa tensione può fare brutti scherzi”.

E poi: “Io cerco di fare il mio meglio per quello che conosco e mettere la mia esperienza al servizio dei compagni. Dobbiamo stare tranquilli, preparare la partita bene e conoscere tutte le situazioni che possono capitare, solo così possiamo esprimere al meglio le nostre qualità. Questo è il mio pensiero e anche quello del mister”.

Bonaventura ha aggiunto: “La stagione è sicuramente positiva, tanti aspetti da sottolineare. Abbiamo preso la consapevolezza delle nostre qualità e del nostro gioco. Il trofeo sarebbe la ciliegina sulla torta. Il West Ham è una buonissima squadra, il centrocampo è importante. Dobbiamo capire come affronteranno la partita e adeguarci di conseguenza ad alcune loro caratteristiche”.

In Europa League la finale si è risolta ai rigori: “Bisogna essere preparati a tutto. I rigori li tiriamo spesso anche noi in allenamento, anche se non è facile replicare la tensione che c’è in partita. Cercheremo di non essere impreparati”.