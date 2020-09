Bonaventura: “La Fiorentina è una squadra costruita bene. Il nostro obiettivo è un posto in Europa”

Continua così la conferenza stampa di Giacomo Bonaventura, nuovo acquisto della Fiorentina: “Già da gennaio sapevo che non sarei rimasto al Milan. La Fiorentina è una squadra costruita bene, un mix tra giovani di talento e giocatori esperti. Ci sono squadre più attrezzate di noi, ma la squadra si è rinforzata: il nostro obiettivo è giocare al massimo e arrivare a prendere un posto in Europa. Ribery? Ho fatto un paio di allenamenti con lui, oltre ad essere un grande campione è anche una persona molto disponibile. Tutti mi hanno accolto bene, il gruppo ha voglia di fare bene e ci sono tutte le carte in regola per fare un buon campionato. Cutrone? L’ho visto carico, come sempre. Ha voglia di fare bene e tanta adrenalina. Nell’ultima partita col Milan sono rimasto da solo in mezzo al campo perché ci tenevo a stare un po’ da solo: ho provato gratitudine per quanto fatto negli anni. Giovani? Dirne uno è difficile, ce ne sono davvero tanti. Centrocampo? Sicuramente è un reparto ben assortito, ci sono giocatori di quantità e qualità. La società si è messo bene e ha costruito una buona mediana: ci sono tante partite ravvicinate e ci sarà bisogno di tutti”.

