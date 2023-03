Bonaventura: “La vittoria contro il Milan ci dà fiducia per le prossime partite. In Conference League possiamo giocarcela con tutti, sarà un periodo intenso”

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha commentato a DAZN la vittoria ottenuta contro il Milan, la sua ex squadra: “Abbiamo fatto una buona prova e questa sera abbiamo fatto anche il risultato, a differenza di altre volte. Tutto questo ci dà fiducia per le prossime partite, dobbiamo continuare così“.

Poi prosegue: “Giocare contro il Milan è sempre emozionante, sono sempre teso. In rossonero ho vissuto un bel periodo. Quando inizia la partita però passa tutto in secondo piano. Il ricordo per Astori poi è stato fantastico, bravi i tifosi di entrambe le squadre. Davide ha lasciato tanto a tutti“.

E sul cammino in Conference League e Coppa Italia afferma: “Siamo in un ottimo momento, la squadra sta iniziando a girare. In Conference si gioca diversamente, ma possiamo giocarcela con tutti. Ora c’è anche da pensare alla Coppa Italia e alle prossime di campionato: sarà un periodo intenso“.